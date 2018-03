Roma, 16 mar. - "C'è stata una chiara indicazione degli elettori che votato per M5s e Lega. Misurarsi con il governo è importante per e anche salutare per il Paese. Per noi appoggiare un esecutivo M5s sarebbe folle". Lo ha detto Carlo Calenda, esponente del Pd e ministro dello sviluppo economico nel corso della trasmissione "Circo Massimo" su Radio Capital.