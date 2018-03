Roma, 16 mar. - "Se Mattarella dovesse chiedere a tutte le forze politiche un governo di transizione con tutti dentro, diciamo per fare la legge elettorale e quella di Stabilità, allora questo esecutivo deve includere anche il Pd, per senso di responsabilita. Non penso però che si vada in questa direzione". LO ha detto Carlo Calenda, esponente del Pd e ministro dello sviluppo economico, nel corso della trasmissione "Circo Massimo" su Radio Capital.