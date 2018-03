Uccisione Franco, Brasile in lacrime scende in piazza -4

Roma, 16 mar. - Il presidente Michel Temer ha definito l'agguato "un attacco alla democrazia e allo stato di diritto". Amnesty International ha chiesto un'indagine rigorosa che si focalizzi su "contesto, motivi e responsabilità" dell'assassinio. L'Ufficio per i diritti umani Onu ha definito l'uccisione "profondamente scioccante". Il grande musicista Caetano Veloso si è detto "tristissimo".

Franco era nata e cresciuta nelle favelas di Mare, in una delle zone più violente della megalopoli brasiliana. Era componente del Partito socialismo e libertà (PSOL), una formazione di sinistra, con la quale nel 2016 ha ottenuto una sorprendente elezione al consiglio cittadino di Rio. Si è immediatamente distinta per le sue battaglie contro le violenze perpetrate dalla polizia, spesso accusata dalle organizzazioni per i diritti umani di atrocità, uccisioni extragiudiziali, alterazione delle prove e corruzione.

Solo il giorno prima dell'esecuzione, Franco aveva accusato la polizia dell'ultima uccisione di un giovane in una favela. "Matheus Melo stava andando via da una chiesa, quando è stato ucciso. Quante altre persone dovranno morire prima che questa guerra abbia fine?" aveva chiesto. Aveva anche accusato la polizia di avere un "battaglione della morte".