Uccisione Franco, Brasile in lacrime scende in piazza -2

Roma, 16 mar. - "Sono devastata" ha detto Ana Paula Brandao, una manifestante di 48 anni. "Rappresentava tutto quello che c'è di nuovo per il quale il popolo poteva sperare: una donna nera delle aree povere che andava dove poteva rappresentarci e combatteva per tutte le grandi cause".

L'agguato a Franco ha prodotto rabbia nel grande paese sudamericano. Un'altra grande manifestazione, con almeno 10mila persone, si è tenuta a San Paolo e dimostrazioni anche in tante altre città, anche nella lontana Belem, nell'Amazzonia.

(Segue)