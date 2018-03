Uccisione Franco, Brasile in lacrime scende in piazza

Roma, 16 mar. - Decine di migliaia di brasiliani sono scesi in piazza per esprimere dolore dopo l'assassinio della consigliera e militante per i diritti sociali e civili Marielle Franco, freddata in un agguato a Rio de Janeiro.

Una grande folla ha inscenato la manifestazione spontanea più imponente degli ultimi anni a Rio per chiedere giustizia per la trentottenne, conosciuta per il suo impegno a favore delle fasce più povere della popolazione. Molti dei manifestanti erano vestiti di nero e cantavano slogan contro la polizia: "Basta uccisioni... è tempo di reagire!".

