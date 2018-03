Conti Pubblici, Calenda: M5s non ha compreso il problema

Roma, 16 mar. - "Noi faremo un Def con un rapporto tendenziale deficit/pil allo 0,9%. I Cinque stelle vogliono arrivare al 3%, mi sembra che non abbiano compreso il tema dei conti pubblici. Il rischio non sarebbe solo legato a procedure di infrazione da parte di Bruxelles ma anche al finanziamento del debito pubblico. Non guardiamo l'attuale calma sui mercati dei titoli di Stato, perchè ricordiamoci che abbiamo un debito di 36mila euro a testa e qualcuno ce lo deve comprare". Lo ha detto Carlo Calenda, esponente del Pd e ministro dello sviluppo economico, nel corso della trasmissione "Circo Massimo.", su Radio Capital.