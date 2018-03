Giappone, scandalo scuola nazionalista: ministro finanze salta G20 -3

Roma, 16 mar. - Aso per il momento ha accusato delle alterazioni ai documenti "alcuni membri dello staff" del ministero. Nobuhisa Sagawa, il capo dell'agenzia fiscale che prima di essere promosso a questo ruolo aveva seguito la vendita, è stato rimosso dalla sua posizione. Inoltre la scorsa settimana, per aumentare ancora i sospetti e i misteri attorno alla vicenda, un funzionario del ministero è stato trovato morto in un sospetto suicidio. I media nipponici hanno scritto oggi che file trovati sul suo computer dicevano che era stato "costretto ad alterare i documenti" da un suo superiore, non citato. I partiti d'opposizione vogliono audire anche Sagawa.