Giappone, scandalo scuola nazionalista: ministro finanze salta G20 -2

Roma, 16 mar. - Un'audizione è stata fissata per lunedì in parlamento, per discutere le ultime evoluzioni dello scandalo che riguardano la vendita nel 2016 di un terreno pubblico all'istituzione scolastica nazionalista, che vedeva all'epoca la moglie del premier, Akie Abe, essere direttrice ad honorem. Il sospetto è che il terreno sia stato venduto sottocosto. Nei giorni scorsi è emerso che il ministero delle Finanze ha nascosto o alterato documenti imbarazzanti per Abe. Sia il premier che Aso hanno dovuto rilasciare umilianti scuse per quanto avvenuto.

Di fronte alla pressione dell'opposizione, il premier ha chiarito che il ministro delle Finanze, contro il quale sono partite richieste di dimissioni, non lascerà il suo posto. Aso è il capo della seconda corrente (habatsu) più importante del Partito liberaldemocratico ed è un alleato chiave per Abe, impegnato a settembre in delicate elezioni per la presidenza del partito, che rischiano di diventare difficili se lo scandalo non sarà domato. In Giappone il capo del partito di maggioranza diventa anche primo ministro.

(Segue)