Giappone, scandalo scuola nazionalista: ministro finanze salta G20

Roma, 16 mar. - Il ministro delle Finanze giapponese, Taro Aso, che è anche il principale alleato del premier Shinzo Abe all'interno del Partito liberaldemocratico, non parteciperà al G20 della prossima settimana, perché "si concentrerà" nel preparare la sua difesa di fronte al parlamento per lo scandalo della scuola nazionalista Moritomo Gakuen che, negli ultimi giorni, sta mettendo a dura prova la tenuta del governo. L'ha riferito un ufficiale del ministero. A sostituire Aso sarà il viceministro Minoru Kihara.

I sondaggi danno la fiducia nei confronti del governo in caduta libera: il 39,3 per cento si esprime a favore dell'esecutivo, con un calo del 9,4 per cento rispetto al mese precedente, secondo una rilevazione effettuata per l'agenzia di stampa Jiji.

(Segue)