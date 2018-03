Putin in un video invita al voto i russi per presidenziali domenica

Mosca, 16 mar. - Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un video tra giovedì e venerdì, per chiamarli alle urne domenica 18. "Per chi votare, è una libera scelta, è la decisione personale di ciascuno. Ma se ci si sottrae da questa scelta, allora questa scelta essenziale e decisiva sarà compiuta senza il tuo parere", ha detto Putin nel video. "Sono convinto che tutti noi siamo preoccupati per il destino della nostra patria, motivo per cui vi chiedo di andare alle urne domenica", ha aggiunto.

Il timore di una forte astensione è anche legato a un appello a disertare le urne di Aleksey Navalny, il blogger e oppositore, escluso dalla corsa elettorale per una condanna penale.

Vladimir Putin alla guida della Russia da 18 anni come presidente o primo ministro, dovrebbe vincere senza grande sorpresa il quarto mandato e rimanere a capo del paese fino al 2024. Di fronte a lui, gli altri sette candidati appaiono davvero poco credibili.