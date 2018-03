Ex spia russa avvelenata, senatori Usa: Nato agisca contro Russia -3

New York, 16 mar. - Ieri il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato che la Russia sta "confondendo la linea che separa la pace, la crisi e una guerra. Dicendo che "sostiene pienamente" l'idea che servano risposte, lui ha aggiunto: "Ci devono essere conseguenze".

Sempre ieri, i leader di Francia, Germania, Usa e Regno Unito hanno emesso una nota congiunta in cui hanno condannato l'attacco contro i Skripal; secondo loro, l'agente nervino "appartenente a una tipologia sviluppata dalla Russia rappresenta il primo uso di un agente nervino in Europa dalla Seconda guerra mondiale". Esso è visto - recitava la nota - come un "assalto alla sovranità del Regno Unito" e una "violazione della Convenzione sulle armi chimiche e delle leggi internazionali".

Israele - uno stretto alleato degli Usa, specialmente con Trump alla Casa Bianca -ha condannato "con forza" l'attacco avvenuto nel Regno Unito sperando in una "cooperazione della comunità internazionale al fine di evitare altri eventi simili". Dalla nota arrivata dal ministero israeliano degli Esteri, tuttavia, è mancato un riferimento alla Russia che invece l'ambasciata britannica in Israele si aspettava.