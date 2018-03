Ex spia russa avvelenata, senatori Usa: Nato agisca contro Russia -2

New York, 16 mar. - McCain e Sasse hanno consigliato di prendere in considerazione l'articolo IV del Trattato nord atlantico al fine di "accelerare il dialogo". Quell'articolo spiega che le nazioni parte della Nato "convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza (...) ciascuna di esse (...) assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata".

Nella lettera si sostiene che "dobbiamo rendere assolutamente chiaro alla Russia che alle sue attività ombra la Nato risponderà in modo coordinato". I due firmatari sostengono che l'attacco avvenuto il 4 marzo scorso a Salisbury contro Sergei Skripal e la figlia "non rappresenterà l'ultima volta che la Russia cerca di fare tacere coloro che pubblicamente condannano il regime di Putin dal suolo occidentale. Ecco perché gli Stati Uniti dovrebbero capitanare la conversazione con i nostri alleati Nato valutando ora una risposta coordinata, in modo da essere meglio preparati per reagire alle prossime azioni sfrontate della Russia contro i nostri alleati e contro il sistema internazionale basato sulla legge".(Segue)