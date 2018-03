Ex spia russa avvelenata, senatori Usa: Nato agisca contro Russia

New York, 16 mar. - Dentro il partito repubblicano monta la pressione sull'amministrazione Trump affinché coordini con la Nato una risposta contro la Russia, accusata di avere usato un agente nervino nel tentativo di avvelenare una ex spia russa e sua figlia su suolo britannico. Il punto è vedere se e quali Paesi membri della Nato si uniranno al Regno Unito nell'espellere diplomatici russi o nel congelare asset moscoviti.

Il senatore John McCain, presidente della commissione dei Servizi armati al Senato, e il collega Ben Sasse hanno scritto una lettera al segretario alla Difesa James Mattis, al direttore uscente della Cia nonché prossimo segretario di Stato Mike Pompeo e a colui che ha preso le veci di Rex Tillerson dopo il suo siluramento come capo della diplomazia Usa. Nella missiva, in cui hanno dato il benvenuto alle nuove sanzioni imposte ieri dagli Usa contro Mosca per la sua interferenza nelle elezioni presidenziali del 2016, i due senatori del Gop hanno espressamente chiesto "di dare la priorità alle discussioni con i nostri alleati della Nato in merito a una risposta collettiva" all'attacco di cui Mosca è stata accusata di essere responsabile. (Segue)