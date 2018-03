Ponte crollato in Florida, sono almeno quattro i morti

New York, 16 mar. - Almeno quattro persone sono morte per il crollo di un ponte pedonale da poco inaugurato su un'autstrada a Miami. L'ha annunciato il capo dei pompieri della metropoli americana. Tuttavia, il senatore della Florida Bill Nelson, in precedenza ha parlato sul canale Fox News di un bilancio "da sei a dieci morti", senza precisare le sue fonti.

Il ponte collegava il campus della Florida International University alla città di Sweetwater, evitando agli studenti di dover attraversare le sei corsie della avenue. Non è ancora chiaro il motivo che ha fatto crollare il ponte prefabbricato, che era stato presentato come una soluzione innovativa e veloce per risolvere i problemi di viabilità pedonale. Il ponte, del peso di 950 tonnellate, infatti è stato montato in otto ore. Alcuni testimoni oculari sostengono che sopra ci fossero anche dei lavoratori, che sarebbe dovuto esser pronto per il 2019. (Segue)