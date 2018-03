Eni consolida record produzione gas nell`offshore dell`Egitto

Roma, 15 mar. - Eni consolida la produzione record dal campo a gas di Nooros, nell`offshore dell`Egitto, che ha raggiunto 32 milioni di metri cubi di gas al giorno, corrispondenti a circa 215.000 barili di olio equivalente al giorno (boed). Questa produzione rappresenta il livello più alto mai raggiunto da un giacimento di Eni in Egitto negli ultimi 50 anni.

Questo importante risultato, sottolinea la società, è stato raggiunto a seguito dell`avvio del pozzo NW-7, il tredicesimo perforato in questo giacimento. Il livello di produzione è destinato ad essere ulteriormente migliorato a giugno 2018 quando entrerà in produzione anche il quattordicesimo pozzo, attualmente in perforazione, con il quale si raggiungeranno 34 milioni di metri cubi di gas al giorno, corrispondenti a circa 230.000 boed.

Nooros, scoperto nel luglio del 2015 nell`offshore del Delta del Nilo e messo in produzione in tempi record nell`agosto dello stesso anno, dunque in sole 4 settimane, è ad oggi il maggior campo produttivo a gas nel portfolio egiziano di Eni ed un caso di successo del modello integrato della società. La sua scoperta è infatti un brillante esempio della strategia esplorativa near field di Eni, finalizzata alla valorizzazione di riserve localizzate in prossimità di infrastrutture esistenti. Inoltre, grazie al contesto maturo e alla natura convenzionale del progetto, il suo sviluppo rappresenta un caso unico nell`industria oil & gas, superando ogni aspettativa in termini di tempi e risultati.(Segue)