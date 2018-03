Roma, 15 mar. - "Secondo me alla Camera si candida Di Maio..." e "non è vero" che questo lo escluderebbe da palazzo Chigi, "anzi". Lo ha detto il capogruppo uscente del Pd alla Camera, Ettore Rosato, ospite di Piazzapulita su La7. E alla domanda se il Pd lo voterebbe, ha risposto: "Lo abbiamo già votato come vicepresidente nella scorsa legislatura".