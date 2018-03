Usa: l'asta del secolo è firmata Rockefeller, a maggio... -3

New York, 15 mar. - L'opera più ambita dell'asta è però il quadro "Giovane ragazza nuda con cesto di fiori" di Picasso, che potrebbe essere venduto per oltre 100 milioni di dollari. C'è inoltre un quadro di ninfee di Monet, che potrebbe essere ceduto per 70 milioni di dollari. C'è poi un nudo di Matisse, "Odalisca che giace con le magnolie", che forse verrà venduto per 90 milioni di dollari.

Il ricavato dell'asta andrà a 12 organizzazioni di beneficenza tra le quali Harvard, Museum of Modern Art, il Council on Foreign Relations e l'American Farmland Trust. "Quest'asta non porterà ricchezza ai membri della famiglia ma fondi addizionali a istituzione a cui mio padre davvero teneva", ha detto Rockefeller Jr. (fonte AFP)