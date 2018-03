Usa: l'asta del secolo è firmata Rockefeller, a maggio... -2

New York, 15 mar. - David Rockefeller padre, morto lo scorso anno a 101 anni, è stato presidente e amministratore delegato di lungo corso della Chase Manhattan Bank, oltre che amico di diversi presidenti, primi ministri e nobili di ogni rango. Insieme alla moglie Peggy, anche lei defunta, a partire dagli anni '40 ha viaggiato per il mondo alla ricerca delle migliori opere d'arte: in questo modo ha collezionato quadri di Picasso, Monet e Matisse, pezzi di arte asiatica, latinoamericana, maschere africane, mobili inglesi e gioielli con diamanti. Nella collezione di porcellana che verrà inclusa nell'asta, tra le più grandi mai messe in vendita, è incluso persino il servizio da dessert preferito da Napoleone, che l'imperatore portò con sé in esilio sull'isola d'Elba.

(fonte AFP)(Segue)