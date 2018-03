Colombia, ripresi a Quito colloqui pace tra governo e guerriglia

Bogotà, 15 mar. - Il governo colombiano e la guerriglia dell'Eln hanno ripreso a Quito i negoziati di pace che Bogotà aveva sospeso lo scorso 10 gennaio a causa di una serie di attentati dell'Eln.

Questi colloqui, che si svolgono in una proprietà gesuita alla periferia della capitale dell'Ecuador, mirano a trovare un accordo su un nuovo cessate-il-fuoco che spianerebbe la strada a un accordo di pace finale.

Questo quinto ciclo di negoziati, che si svolgerà fino al 18 maggio, si svolge in un contesto politico maggiormente ostile, dopo che la destra contraria all'accordo di pace con l'ex guerriglia delle Farc è arrivata in testa alla politiche, domenica scorsa in Colombia. "Possiamo vedere una luce in fondo al tunnel che deve portarci a mettere fine al conflitto armato con l'Esercito di Liberazione nazionale (Eln) al fine di costruire questa pace durevole e stabile", ha dichiarato il capo della delegazione del governo Gustavo Bell.

