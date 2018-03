New York, 15 mar. - Il ponte pedonale è stato installato in sei ore e si tratta del primo nel suo genere che avrebbe potuto diventare un modello per la mobilità in altre zone della città. Al ponte hanno lavorato diverse aziende, tra queste la MCM e la FIGG: entrambe hanno pubblicato delle note in cui sostengono di voler collaborare con le autorità. Intanto si attende la conferenza stampa che dovrebbe arrivare a breve.