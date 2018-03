Usa: asta del secolo è firmata Rockefeller, a maggio da Christie's

New York, 15 mar. - David Rockefeller Jr, l'ultimo pronipote vivente del miliardario John D. Rockefeller, sta per mettere a segno la vendita del secolo. A maggio, un'intera collezione d'arte della famiglia verrà venduta all'asta da Christie's: in gioco ci sono oltre 2.000 oggetti che si stima possano fruttare oltre 500 milioni di dollari. Secondo molti esperti d'arte, si potrebbe arrivare a un miliardo di dollari.

L'asta entrerà nella storia: sarà la più grande di sempre superando il record della collezione di Yves Saint Laurent, venduta nel 2009, con un incasso di 485 milioni di dollari. Tutti i proventi della vendita andranno in beneficenza, cosa che rende felice Rockefeller Jr: "Questo è un mega riciclo se si vuole pensarla in questi termini", ha detto in una intervista alla Cnbc.

(segue)