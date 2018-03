A2A: ok Como, Monza, Sondrio e Varese a partnership multiutility

Roma, 15 mar. - Via libera dei comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese al progetto di partnership industriale e societaria tra multiutility avviato da A2A, Acsm-Agam, Aspem, Aevv e Lario Reti Holding. Lo rendono noto le società, sottolineando che i quattro comuni lombardi, "azionisti delle realtà coinvolte nel progetto di aggregazione, hanno aderito sottoscrivendo i relativi documenti contrattuali".

L'aggregazione sarà realizzata "subordinatamente all'avveramento di alcune condizioni sospensive" attraverso una serie di operazioni, "tra cui le fusioni per incorporazione in Acsm-Agam di A2A Idro4, Aspem, Aevv Energie, Acel Service, Aevv e Lrg e la scissione parziale di A2A Energia in favore di Acsm-Agam avente a oggetto principalmente un ramo d'azienda costituito da rapporti contrattuali con clienti della provincia di Varese nel settore energetico".