Messico, studenti scomparsi: per Onu torturati i sospetti arrestati

Città del Messico, 15 mar. - Ci sono prove consistenti che gli inquirenti messicani abbiano torturato e abusato di sospetti arrestati per la scomparsa di 43 studenti nel 2014. Lo hanno affermato le Nazioni Unite, invitando il governo a punire i responsabili.

Ci sono "forti motivi per credere che torture, detenzioni arbitrarie e altre violazioni di diritti umani siano stati commessi" nell'inchiesta sul caso ancora irrisolto, ha spiegato in un rapporto l'ufficio dell'Alto commissario Onu per i diritti umani.

Il Messico è ancora ossessionato dal caso dei 43 studenti, scomparsi in circostanze poco chiare nella città meridionale di Iguala nella notte del 26 settembre 2014.