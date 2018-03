Usa, ponte pedonale crollato: 1 morto, 6 feriti, 8 auto in trappola

New York, 15 mar. - Nel crollo del ponte pedonale avvenuto oggi a Miami ci sono un morto, sei feriti e otto auto sono intrappolate sotto le macerie. Il ponte pedonale è crollato oggi a Miami su una strada molto trafficata era stato installato il 10 marzo, ma non era ancora stato aperto: sarebbe servito per collegare il campus della Florida International University alla città di Miami in modo sicuro, visto che la strada su cui è crollato ha tre corsie per senso di marcia ed è sempre molto trafficata. Il presidente Donald Trump è stato informato e il governatore della Florida, il repubblicano Rick Scott, ha detto di essere in viaggio verso la sede dell'università dove verrà aggiornato dalla polizia sulla situazione.