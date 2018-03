Maullu(Fi): parole di Limonov certificano russofobia dilagante

Roma, 15 mar. - "Se le parole di Eduard Limonov venissero confermate, ci troveremmo di fronte a uno scandalo senza precedenti. Lo scrittore russo ha infatti affermato che il caso Skripal è una messa in scena, una montatura creata appositamente per alimentare la retorica anti-russa. La versione di Limonov, se confermata, rappresenterebbe un'ulteriore conferma dell'esistenza di uno strisciante sentimento anti-russo che sta contagiando nazioni, istituzioni, ministri e capi di Stato. Questa deriva deve essere fermata, perché la Russia è da considerare un prezioso alleato, non un nemico da temere". Lo ha affermato in una dichirazione il parlamentare Fi Stefano Maullu.