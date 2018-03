Bongiorno a Gentiloni: inaccettabile ok ora a riforma carceri

Roma, 15 mar. - "E' inaccettabile che un governo delegittimato dagli italiani insista nella linea del premio ai criminali. la senatrice della Lega Giulia Bongiorno e il deputato Nicola Molteni, chiedendo lo "stop a una legge svuota carceri proposta da governo delegittimato".

"La riforma Orlando delle carceri - proseguono- che domani sarà all'ordine del giorno del consiglio dei ministri è l'ennesimo condono e sconto a criminali seriali e spacciatori voluto da un governo cessato, battuto e bocciato dal voto popolare. Una riforma che in un momento delicato come questo in termini di sicurezza non fa altro che elargire nuovi sconti di pena, premi e benefici ai criminali che verranno velocemente scarcerati tornando a delinquere. I cittadini chiedono maggiore certezza della pena e questa vergognosa riforma va esattamente nella direzione opposta".