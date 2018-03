Netanyahu crede che a maggio Trump lascerà accordo con Iran

New York, 15 mar. - Secondo il quotidiano online Axios il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, crede che Donald Trump ritirerà gli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare con l'Iran. Netanyahu lo ha detto nel corso di una riunione privata ai membri del suo gabinetto. Proprio il 12 maggio Trump ha fissato il termine entro cui i tre paesi europei (Francia, Germania e Regno Unito) potranno accettare di lavorare a un nuovo accordo che renderà ancora più stringenti le regole nei confronti dell'Iran. Oggi i quattro paesi e alcuni rappresentati dell'Unione europea si sono incontrati a Berlino per discutere sulla questione.

Altri due incontri non erano arrivati ad alcuna conclusione. Trump chiede maggiori controlli e un piano per porre fine al programma missilistico dell'Iran. Teheran ha risposto di non aver alcuna intenzione di riaprire le trattative che avevano portato alla firma dell'accordo nel 2015.