Libano, Hariri: aiuti sicuri, armi non finiranno a Hezbollah -2

Roma, 15 mar. - "Abbiamo completato un pomeriggio molto positivo, voglio ringraziare Italia e Onu per aver ospitato questa conferenza di Roma", aveva detto in precedenza Hariri, "Non era una conferenza di promesse, ma il risultato è il sostegno alle istituzioni e alle forze armate del Libano. Sostegno politico cui seguiranno annunci bilaterali".

"Il Libano si sta impegnando per consolidare le proprie istituzioni e questo sforzo è stato sostenuto da tutti i partecipanti oggi", aveva proseguito Hariri, "Ci impegniamo a una riforma per il rilancio della nostra economia", che deve 'convivere' anche con gli 1,3 milioni di sfollati dalla Siria. "Anche se non è una pledging conference", ha poi detto il primo ministro, "voglio ringraziare la Francia per aver annunciato un fondo da 400 milioni di euro per aiutare le forze armate del Libano". Paese che, in base alla risoluzione 1701 dell'Onu, dovrebbe avere tra i 10 e i 15mila soldati e ne può invece disporre di meno di 7mila.

"Voglio aggiungere la mia voce all`opinione espressa, credo sia stato un incontro molto positivo e voglio ringraziare il governo italiano per averci ospitato qui", ha sottolineato la coordinatrice Onu Pernille Dahler Kardel, "Voglio sottolineare che anche se è non stata una pledging conference è stato positivo ascoltare il sostegno dei partecipanti per i piani del Libano. E' stata una conferenza importante per procedere verso un Libano sicuro e per l`estensione dell`autorità dello stato nella zona in cui opera UNIFIL".