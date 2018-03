Libano, Hariri: aiuti sicuri, armi non finiranno a Hezbollah

Roma, 15 mar. - Il Libano, nella sua storia, ha dimostrato che "qualsiasi aiuto vada all`esercito o alle forze di sicurezza interne" è "molto sicuro". Risponde così il premier di Beirut, Saad Hariri, a chi gli chiede come si possa scongiurare il rischio che con il rafforzamento delle forze di sicurezza finiscano delle armi in mano a Hezbollah.

Il primo ministro libanese, al fianco del ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano e della coordinatrice Speciale Onu per il Libano, ambasciatrice Pernille Dahler Kardel, ha partecipato alla Farnesina alla riunione ministeriale "Lebanon, building trust: a viable security for the country and the region" sul Sostegno alle Forze di Sicurezza Libanesi.

"Si conosce molto bene la storia di Hezbollah e noi abbiamo ricevuto aiuti da diversi Paesi: mai si è verificato di perdere armi da parte nostra", ha proseguito nella conferenza stampa finale, "E` solo questione di propaganda che è agitata da parte israeliana che queste armi finiscano a Hezbollah: non è mai successo in passato e non succederà in futuro".

"Gli aiuti non sono vincolati a condizioni e noi abbiamo ricevuto aiuti per le forze di sicurezza interne senza condizioni", ha aggiunto, "Nessuno fra coloro che hanno aiutato il Libano fino a oggi ha posto condizioni, non ce ne sono affatto".