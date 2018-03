Bagnasco: contratti a termine non risolvono problema occupazione

Genova, 15 mar. - "I numeri che vengono diffusi anche da organismi preposti, dovrebbero essere valutati in chiave di occupazione stabile, poiché solo la ragionevole certezza del lavoro permette di progettare il domani. Fin quando le occupazioni sono a termine, non si può cantare vittoria". Lo ha detto l'arcivescovo di Genova ed ex presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, durante l'omelia della messa per il mondo del lavoro celebrata questa sera nella cattedrale del capoluogo ligure.

"E' sotto gli occhi di tutti -ha sottolineato il cardinale- che, nonostante segnali positivi circa una certa crescita del macro-sviluppo, l'occupazione resta una questione dolorosamente aperta e spinosa. Un Paese dove l'occupazione non è alla portata di tutti -ha concluso l'arcivescovo di Genova- va verso la recessione e l'impoverimento economico ma ancor più culturale e antropologico, perché non sa mettere a frutto il capitale umano che è la prima ricchezza di un popolo".