Roma, 15 mar. - Per l'agenzia di stampa Radiocor "è in corso di valutazione unicamente l'ipotesi di conferimento del ramo d'azienda Radiocor in un veicolo societario, nell'ambito della razionalizzazione e riorganizzazione delle attività del gruppo" Sole 24Ore. Lo comunica il gruppo editoriale dopo le indiscrezioni sull'ipotesi di cessione dell'agenzia di stampa all'Agi.

"Risulta pertanto quantomeno prematura - aggiunge il Sole 24 Ore - ogni diversa e ulteriore illazione al riguardo".