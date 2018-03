Finito scontro legale tra il magnate dei casinò Wynn ed ex moglie

New York, 15 mar. - Steve e Elaine Wynn hanno finalmente trovato un accordo. Dopo sei anni di battaglie legali, il fondatore ed ex Ceo dell'impero dei casinò Wynn Resorts potrà finalmente vendere tutta o parte della sua quota, pari al 12%. Così potrà anche fare la ex moglie, che detiene invece una partecipazione del 9%.

I due hanno infatti annunciato di aver sciolto un accordo preesistente, che impediva a entrambi di cedere la propria partecipazione scatenando - dopo il divorzio avvenuto nel 2010 - una guerra per il controllo della società. L'accordo venuto meno includeva anche l'ex socio Kazuo Okada e la sua società Aruze Usa (con cui recentemente è stata archiviata una battaglia legale cominciata 6 anni fa). In base agli accordi originari nessuno dei tre poteva vendere le proprie azioni senza il consenso degli altri. L'accordo concedeva inoltre a Steve Wynn, allora presidente e amministratore delegato, di controllare una grossa fetta di Wynn Resorts.

Il gruppo di casinò ha spiegato che la vendita della partecipazione del suo magnate caduto recentemente in disgrazia avverrà "in modo ordinato e in collaborazione con la società".

Il 6 febbraio scorso, Steve Wynn ha dato le dimissioni in seguito a un'ondata di accuse di molestie sessuali da parte di alcune sue dipendenti.

A Wall Street, Wynn Resorts sale dello 0,37%. Dall'inizio dell'anno il titolo è salito del 10,31% e negli ultimi dodici mesi ha guadagnato il 77,54%.