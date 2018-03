Libano, Alfano "molto soddisfatto" per esito ministeriale Farnesina

Roma, 15 mar. - Angelino Alfano è molto soddisfatto dell`esito della riunione ministeriale alla Farnesina sul Libano, Paese al quale augura "il meglio possibile". Al fianco del primo ministro Saad Hariri e della coordinatrice Speciale Onu per il Libano, ambasciatrice Pernille Dahler Kardel, nella conferenza stampa finale, il capo della diplomazia italiana commenta così i risultati di "Lebanon, building trust: a viable security for the country and the region" sul Sostegno alle Forze di Sicurezza Libanesi, appuntamento a cui hanno preso parte 40 tra Paesi e organizzazioni e coronato dall`approvazione di una dichiarazione finale.

"Vorrei sottolineare alcuni aspetti significativi della conferenza di oggi", ha detto il ministro degli Esteri, "in primo luogo il rafforzamento delle capacità dell`esercito e della polizia libanesi, intesi come passo fondamentale di un più ampio sostegno alle istituzioni statali e un passo cruciale per la politica di dissociazione del Libano dalle crisi regionali. In secondo luogo sono convinto che questo sforzo internazionale aiuti quello spirito di dialogo e pluralismo, che poi è anche l`elemento di identità del Libano e da cui scaturisce il governo di ampia coalizione, di larghe intese, guidato dal primo ministro Hariri".

Noi, ha aggiunto Alfano, "ci auguriamo il meglio possibile per il Libano. Sottolineiamo anche che questo è il primo di tre eventi internazionali molto importanti che lo riguardano: ci sarà la Conferenza Cedro di Parigi il 6 aprile che si focalizzerà sui temi economici e il 24 aprile a Bruxelles ci sarà invece una conferenza sulla crisi umanitaria legata all`afflusso di rifugiati siriani nei Paesi confinanti e ovviamente tra questi il Libano".

"Qui a Roma - ha concluso - abbiamo tracciato tutti insieme un percorso ben definito e all`insegna di una profonda amicizia che ci lega con il Libano, sia nel Mediterraneo sia in Europa. Un ringraziamento particolare va a coloro i quali mi stanno a fianco, per lo straordinario ruolo che hanno svolto".