Card. Bagnasco: Italia è imprigionata dalla sua burocrazia

Genova, 15 mar. - "L'Italia è un Paese che sembra 'incartato', vale a dire imprigionato dalla sua stessa burocrazia. Non di rado, per garantire che le cose si facciano bene, il bene viene di fatto impedito. Inoltre, spesso non favorisce lo spirito imprenditoriale della gente. La politica deve diminuire la produzione di carta e timbri e produrre ciò che è necessario per crescere, come la ricerca, l'industria, il commercio, tenendo sempre al centro la famiglia". Lo ha affermato l'arcivescovo di Genova ed ex presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, durante l'omelia della messa per il mondo del lavoro celebrata questa sera nella cattedrale del capoluogo ligure.