Alfano: in attesa consenso di Niamey per missione Italia in Niger

Roma, 15 mar. - Il progetto di missione italiana in Niger è stato autorizzato dal parlamento e, "per qualsiasi ulteriore sviluppo e decisione", occorre attendere il consenso "necessario" delle autorità di Niamey. Risponde così il ministro degli Esteri Angelino Alfano sul futuro della missione italiana nel Paese africano, dopo le `frenate` sullo schieramento di truppe italiane da parte dello stesso Niger.

"Il progetto di missione in Niger, avviato su richiesta del ministro della Difesa nigerino, ha ricevuto l`autorizzazione del parlamento italiano, che è un`autorizzazione necessaria", ha sottolineato il titolare della Farnesina nella conferenza stampa finale al termine della riunione ministeriale "Lebanon, building trust: a viable security for the country and the region" sul Sostegno alle Forze di Sicurezza Libanesi.

"Tale progetto di missione", ha aggiunto, "è al vaglio delle autorità nigerine, il cui consenso è necessario per qualsiasi ulteriore sviluppo e decisione".