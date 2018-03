New York, 15 mar. - Il ponte pedonale crollato oggi a Miami su una autostrada era stato inaugurato il 10 marzo: serviva per collegare due parti del campus della Florida International University. Come racconta CNN il ponte era stato installato per rendere agli studenti e ai pedoni la vita più facile. In questo momento non è ancora chiaro il numero dei morti, ma sotto al ponte ci sono diverse auto intrappolate.