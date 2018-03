Governo, Schifani: lavorare su proposta centrodestra

Roma, 15 mar. - "Non credo ai retroscena che ipotizzano una intesa tra Salvini e Di Maio per formare un governo o per approvare una nuova legge elettorale perché si rivelerebbe un boomerang per entrambi. Il leader della Lega ha il mandato della coalizione per formare un esecutivo di centrodestra e non tradirebbe mai i suoi elettori. Essendo dunque improbabile perché disastroso, il ritorno alle urne, ora bisogna lavorare per costituire un governo della coalizione vincente sulla base di provvedimenti che possano essere condivisi in Parlamento. Ho fiducia che una via in tal senso possa essere individuata". Lo afferma Renato Schifani, Forza Italia ex presidente del Senato.