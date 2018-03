Roma, 15 mar. - "Emiliano prima insiste perché il Pd faccia un accordo di governo purchessia, poi spera in qualcosa di più per la Puglia da un governo non Pd. Dubbio: fosse un infiltrato?". Lo scrive Claudio De Vincenti, ministro per la Coesione territoriale su twitter polemizzando con le posizioni assunte dal governatore pugliese dopo l'esito delle elezioni.