Alfano: "Sicurezza Giordania prioritaria per stabilità regionale"

Roma, 15 mar. - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha incontrato oggi alla Farnesina il suo omologo di Giordania, Mulki Ayman Al-Safadi, a margine della Riunione ministeriale sul sostegno alle forze di sicurezza libanesi.

"La sicurezza della Giordania è prioritaria per la stabilità del Medio Oriente - ha detto Alfano come riporta una nota della Farnesina - in un contesto di gravi crisi nei Paesi vicini, l`Italia sostiene concretamente la resilienza della Regno Hashemita, delle sue istituzioni e del suo sistema economico. Siamo al vostro fianco nella lotta al terrorismo: il tempo è ora maturo per studiare nuove forme di cooperazione in questo ambito, ad esempio attraverso un meccanismo più efficace di scambio di informazioni e attraverso iniziative volte a promuovere percorsi di de-radicalizzazione e di contrasto alla narrazione degli estremisti".

"Apprezziamo la leadership giordana nell`organizzazione della Conferenza ministeriale straordinaria dell`Unrwa, a cui ho partecipato questa mattina - ha poi sottolineato il capo della Farnesina - in qualità di sostenitore di lunga data delle attività dell`Unrwa, l`Italia riconosce l`estrema importanza del mandato dell`Agenzia. Abbiamo rafforzato il nostro sostegno all`Agenzia e auspichiamo che il resto della comunità internazionale deciderà di fare altrettanto".