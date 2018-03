Mueller ordina a Trump Organization consegna documenti... -2

New York, 15 mar. - Secondo Ari Melber, giornalista della Msnbc che cita fonti del Congresso, la decisione di Mueller di procedere subito con l'ordine di consegnare i documenti suona come un avvertimento allo staff di Trump di non distruggere alcuna prova. L'indagine di Mueller, scrive il New York Times, sembra essersi allargata per esaminare il potenziale ruolo di soldi stranieri per finanziare le attività politiche di Trump. Nelle ultime settimane, il procuratore ha sentito dei testimoni, compreso un consigliere degli Emirati Arabi Uniti, sul flusso di denaro dal Paese del Medio Oriente agli Stati Uniti.

Mueller indaga sulle interferenze russe dallo scorso maggio; gli avvocati del presidente stanno negoziando da tempo con gli investigatori sulla possibilità e i modi di un eventuale faccia a faccia tra il procuratore e Trump. L'ufficio di Mueller, secondo le fonti del Times, ha comunicato agli avvocati quali temi vorrebbe discutere con il presidente; i legali del presidente vorrebbero che il loro assistito non accettasse di essere interrogato, ma Trump vorrebbe invece affrontare Mueller, credendo di non aver fatto nulla di male e di poter facilmente rispondere alle domande.