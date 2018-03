Caso Skripal, Alfano: domenica vedrò Johnson,fiducia in autorità Gb

Roma, 15 mar. - Angelino Alfano incontrerà domenica prossima il segretario del Foreign Office, Boris Johnson, sulla scia del caso di Sergei Skripal - l`ex spia russa avvelenato insieme alla figlia Yulia a Salisbury, in Inghilterra - ed è fiducioso che le autorità inglesi possano immediatamente consegnare alla giustizia l`autore di un fatto così vile. Lo ha detto lo stesso ministro degli Esteri italiano a Roma, nella conferenza stampa finale al termine della riunione ministeriale "Lebanon, building trust: a viable security for the country and the region" sul Sostegno alle Forze di Sicurezza Libanesi.

"Abbiamo espresso proprio oggi la nostra più profonda solidarietà al ministro Boris Johnson che ribadisco e confermo pubblicamente qui", ha detto il capo della diplomazia italiana rispondendo a una domanda, "rivedrò Boris Johnson personalmente a Londra domenica prossima, la preoccupazione è molto grande per quanto si è verificato con il caso Skripal. L`uso di un agente chimico in territorio britannico è un fatto gravissimo e scioccante, abbiamo una grande fiducia nel fatto che le autorità e gli specialisti inglesi - che stanno conducendo le indagini - possano immediatamente consegnare alla giustizia l`autore di un fatto così vile".

"Ed è la ragione", ha aggiunto Alfano, "per la quale io oggi ho chiamato Johnson al quale ho espresso esattamente questa nostra posizione. E` chiaro che noi seguiamo direttamente gli sviluppi dei dibattiti in vari fori internazionali e sosteniamo le azioni coordinate e coerenti per preservare la sicurezza e garantire il rispetto del diritto internazionale, in modo tale che le responsabilità possano essere accertate in modo chiaro e incontrovertibile. E in modo tale che dunque ogni reazione sia sempre fondata su prove solide e verificate".