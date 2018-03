Anzaldi: con Emiliano Pd al 13% in Puglia, dà lezioni?

Roma, 15 mar. - "Michele Emiliano nella regione che governa ha trascinato il Pd al 13% e ha portato i cinquestelle quasi alla maggioranza assoluta in Puglia. Risultati ben peggiori della media nazionale. Con che coraggio pensa ancora di impartire lezioni?". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Il governatore pugliese - prosegue Anzaldi - appare confuso: è difficile capire la schizofrenia politica di chi propone alternativamente l`accordo sia con il centrodestra, sia con i cinquestelle. Gli elettori hanno decretato per il Pd un ruolo all`opposizione, e i nostri sostenitori in queste ore sui social, nella rete, per email confermano a gran voce che non tollererebbero alcun inciucio. Questa affannosa ricerca di trattative e di strapuntini, che Emiliano porta avanti con le solite accuse da pollaio, rimane incomprensibile".