Eni, ok cda a conti 2017: confermato utile netto a 3,58 mld

Roma, 15 mar. - Il cda dell'Eni ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio per il 2017 che chiudono rispettivamente con l'utile netto di 3.374 milioni e di 3.586 milioni, confermando i risultati preliminari pubblicati nel comunicato stampa di preconsuntivo 2017 diffuso il 16 febbraio 2018.

Il Consiglio ha deliberato di proporre all`Assemblea la distribuzione del dividendo di 0,80 euro per azione, di cui 0,40 distribuiti in acconto nel settembre 2017. Il dividendo a saldo di 0,401 euro per azione sarà messo in pagamento a partire dal 23 maggio 2018 con stacco cedola il 21 maggio 2018.