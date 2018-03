Mueller ordina a Trump Organization consegna documenti su Russia

New York, 15 mar. - Robert Mueller ha ordinato alla Trump Organization di consegnare tutti i documenti sulla Russia e relativi ad altre questioni indagate, secondo due fonti del New York Times. È la prima volta che si viene a sapere che il procuratore speciale che indaga sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali statunitensi e sulle collusioni tra Mosca e lo staff di Donald Trump ha chiesto dei documenti direttamente collegati agli affari dell'attuale presidente.

Non si conosce al momento l'ampiezza dell'ordine e nemmeno perché Mueller, invece di chiedere semplicemente i documenti all'organizzazione, abbia preferito forzare la mano, ordinando nelle scorse settimane di consegnare tutti i documenti relativi alla Russia e ad altre questioni su cui sono in corso le indagini. I nuovi sviluppi mostrano che Mueller si sta avvicinando a Trump e che le indagini proseguiranno ancora per molti mesi, al contrario di quanto assicurato in passato al presidente dai suoi avvocati.