Pd incontra M5s: dialogo su presidenti Camere non su governo

Roma, 15 mar. - Il Pd incontra il M5s e mentre sulla presidenza delle Camere dà via libera a un accordo sul "metodo" di elezione, sul governo resta la linea dell'opposizione.

Questa mattina il segretario reggente Maurizio Martina, insieme al coordinatore Lorenzo Guerini, ha incontrato Giulia Grillo e Danilo Toninelli, capigruppo del M5s, impegnati in un giro di 'consultazioni' con gli altri partiti. Per i 5 stelle da tutti i gruppi sarebbe arrivato un ok all'elezione di un esponente pentastellato alla guida di Montecitorio. Ma i Dem negano. "Il Pd - ha spiegato il capogruppo uscente Ettore Rosato - non chiede niente e non ci è stato offerto niente. C'è un accordo di metodo. Se saranno figure all'altezza, profili adeguati, non avremo problemi a votare le proposte di chi ha vinto le elezioni per le cariche istituzionali. Non abbiamo preclusioni". Affrontato anche il discorso sugli uffici di presidenza. "Gli uffici di presidenza delle Camere - ha ricordato - hanno una prassi, nella scorsa legislatura noi abbiamo votato Di Maio, ma sta a loro scegliere se confermare la prassi". Pd e M5s, comunque, torneranno a incontrarsi nei prossimi giorni, prima dell'elezione dei presidenti. Dai Dem è invece stata ribadita la chiusura all'ipotesi del sostegno a un esecutivo pentastellato.

Intanto, in casa Pd, Martina ha avviato il suo tour nei territori, con una visita al Ciofs-Fp Lazio, un centro di formazione e aggiornamento a Ostia. "Questa di Ostia - ha spiegato - è una prima tappa del percorso che faremo in tutti i territori per dire di come il Partito democratico vuole stare nelle comunità locali, nelle realtà della vita quotidiana di tante persone a partire da realtà più complicate ma anche dove ci sono esperienze di futuro come quella che abbiamo visitato oggi. Un partito che fa della comunità il suo vero obiettivo: ripartire da qui vuol dire ripartire da tanti cittadini che hanno bisogno di trovare il partito democrativo vicino".

Sostegno a Martina è stato ribadito da Andrea Orlando, leader della minoranza Dem. "Sta facendo uno sforzo che bisogna incoraggiare e sostenere, sperando che apra una fase nuova", ha detto, ironizzando poi su Renzi. "Martina ha meno carisma?Veniamo da anni di grande carisma ma non sempre di grandi successi". Contro il 'reggente' spara però Michele Emiliano, governatore della Puglia. "La totale mancanza di iniziativa da parte del partito, che temo stia facendo pensare a Salvini di poter tirare nella sua rete tutto il M5s, riduce a ruolo di spettatore il Pd", attacca, suggerendo a Luigi Di Maio di chiedere "esplicitamente il sostegno esterno di Pd e LeU al suo governo monocolore 5Stelle".

Un 'segnale' indiretto al Pd arriva oggi anche dal premier Paolo Gentiloni. L'inquilino di Palazzo Chigi è sempre più smarcato dall'ex segretario Matteo Renzi, ma non entra nelle vicende interne al partito. Però parlando alla presentazione di un libro su Roma, il presidente del Consiglio ha mandato il suo messaggio. "Il tema dell'orgoglio - ha spiegato - non vale solo per Roma ma per chiunque abbia delle responsabilità a qualunque livello di governo o di leadership. C'è bisogno di serietà e di coraggio, rispetto a un Paese che ha potenzialità straordinarie e nel quale dobbiamo avere il massimo di fiducia".

Adesso per il Pd, si apre la partita per i capigruppo, che entrerà nel vivo la prossima settimana. Poi si accenderanno i motori per la segreteria. Tra i candidati, Nicola Zingaretti conferma il suo interesse, ma solo al congresso con le primarie, che probabilmente sarà rimandato all'anno prossimo. "In assemblea - ha sottolineato - viene nominato un segretario con una maggioranza diversa da quella attuale, a me casomai può interessare correre al congresso normale con le primarie. Il tema non è cambiare il segretario di questo Pd, ma costruire insieme un progetto nuovo".