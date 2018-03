Emiliano: Pd a rischio estinzione, sarebbe danno per democrazia

Roma, 15 mar. - "Martina è una persona umanamente più gestibile. Con Martina c'è un rapporto di fiducia da tempo". Lo ha detto Michele Emiliano, esponente della minoranza dem, intervistato a Carta Bianca. Per Emiliano "c'è il rischio di diventare irrilevanti, quando sbagli continuamente il tuo indirizzo, è un rischio concreto. E l'estinzione del Pd sarebbe un danno incalcolabile per la democrazia italiana". E per Emiliano l'unica via passa da un dialogo con i Cinque Stelle: "Mai sognato l'alleanza con i M5s, si parla solo di appoggio esterno, indicando alcuni punti su cui convergere".