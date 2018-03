Fdi incontra cdr Askanews, Rampelli: "solidarietà totale"

Roma, 15 mar. - "Esprimo a nome del gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati e mio personale la totale solidarietà ai giornalisti dell'agenzia di stampa Askanews confidando in una soluzione positiva che scongiuri la cassa integrazione stellare proposta dall'editore Luigi Abete. Ci impegneremo nei prossimi giorni in un'attività di sensibilizzazione sul ruolo centrale delle agenzie di stampa, un patrimonio da tutelare nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e del pluralismo dell'informazione, così come ha ricordato la presidente del partito stamattina Giorgia Meloni a proposito della crisi di Askanews". E' quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Fabio Rampelli al termine dell'incontro a Montecitorio con il comitato di redazione dell'agenzia stampa Askanews rappresentato da Daniela Mogavero e Roberto Vozzi.