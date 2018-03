Trasporti, Confetra: Ivano Russo nominato direttore generale

Roma, 15 mar. - La Giunta di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), su proposta del presidente Nereo Marcucci condivisa dal Comitato di presidenza, ha chiesto a Ivano Russo di assumere il ruolo di direttore generale della Confederazione.

Il Presidente, si legge in una nota, ha ringraziato i dottori Dringoli e Marrocco "per l'ottimo ed apprezzato lavoro svolto come codirettori nel corso del 2017".

La Giunta ha approvato gli obiettivi proposti dal Comitato di presidenza, e "sarà riconvocata a breve per approfondire e definire modalità e strumenti per realizzarli".