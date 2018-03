Pd, Orlando: Lotti? Io sempre eletto come primo nelle preferenze

Roma, 15 mar. - Lotti ha detto che è imbarazzante sentire pontificare sulle elezioni da chi non ne ha mai vinta una. Si riferiva ad Andrea Orlando? Ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, il Ministro della Giustizia ha risposto a questa domanda, postagli dai conduttori Lauro e Cucciari, così: "Non si riferiva a me, visto che quando guidavo i Ds nella mia città eravamo al 36% mentre ora il Pd è al 20%, governavamo tutti i comuni e ora ne governiamo la metà".

Quindi Lotti non si riferiva a lei. "Quando mi sono candidato con le preferenze sono sempre stato eletto come primo degli eletti. Dopo di che - ha proseguito Orlando a Rai Radio1 - non credo che la sconfitta sia ascrivibile solo a me come non credo che la vittoria di Empoli, dove ha vinto Lotti, cancelli la sconfitta nazionale".