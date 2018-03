Siria, circa 20.000 civili fuggiti oggi dalla Ghouta

Beirut, 15 mar. - Circa 20.000 civili sono fuggiti dall'enclave dei ribelli siriani Ghouta orientale, alle porte di Damasco, per raggiungere le zone governative. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

In migliaia hanno lasciato per tutto il giorno le località di Hammouriyé, Kfar Batna, Jisrine e Saqba, situate nella zona meridionale dell'enclave presa di mira dall'offensiva del regime di Bashar al Assad dalla metà di febbraio. Il flusso di civili in fuga è cessato solo in serata. Si tratta del più alto numero di civili fuggiti dalla Ghouta dall'inizio dell'operazione militare.